В Киеве разоблачена преступная схема, связанная с деятельностью детского диагностического центра. Фото

Силовики разоблачили действовавшую в столичном детском диагностическом центре коррупционную схему. К сделке имеет прямое отношение чиновница Киевской городской государственной администрации Александра Чуркина.
/>Мошенники требовали денежные вознаграждения от сотрудников учреждения. К схеме были привлечены руководитель Центра и более десяти человек медперсонала.
Сотрудники заведения платили проценты за неофициальное лечение пациентов, также проценты от сумм, полученных от арендаторов площадей учреждения, доходов от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам. А также средств за внесение недостоверных сведений в медицинскую систему Helsi за якобы проведенную вакцинацию от COVID-19 по 250 долларов с человека с последующей регистрацией в приложении «Дия».
Упомянутая схема действовала в больнице почти год. Директора диагностического центра задержали на «горячем». При получении от подчиненной очередного еженедельного платежа в размере 30 000 гривен. До этого был зафиксирован факт получения им 24 000 взятки за неувольнение сотрудника медучреждения по надуманным обстоятельствам.
Во время обысков были обнаружена и изъяты черная бухгалтерия, банковские карточки, через которые производились расчеты и наличные, вероятно, незаконно полученные. В настоящее время всем известным фигурантам этого уголовного производства доложено о подозрении и решается вопрос об избрании для них мер. Следствие по данному делу продолжается.
/>Мошенники требовали денежные вознаграждения от сотрудников учреждения. К схеме были привлечены руководитель Центра и более десяти человек медперсонала.
Сотрудники заведения платили проценты за неофициальное лечение пациентов, также проценты от сумм, полученных от арендаторов площадей учреждения, доходов от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам. А также средств за внесение недостоверных сведений в медицинскую систему Helsi за якобы проведенную вакцинацию от COVID-19 по 250 долларов с человека с последующей регистрацией в приложении «Дия».
Упомянутая схема действовала в больнице почти год. Директора диагностического центра задержали на «горячем». При получении от подчиненной очередного еженедельного платежа в размере 30 000 гривен. До этого был зафиксирован факт получения им 24 000 взятки за неувольнение сотрудника медучреждения по надуманным обстоятельствам.
Во время обысков были обнаружена и изъяты черная бухгалтерия, банковские карточки, через которые производились расчеты и наличные, вероятно, незаконно полученные. В настоящее время всем известным фигурантам этого уголовного производства доложено о подозрении и решается вопрос об избрании для них мер. Следствие по данному делу продолжается.
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