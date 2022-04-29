В Киеве рассекречен незаконный канал телефонного трафика

20:14 30 ноября Киев, Украина

Противоправный телефонный канал, обрабатываемый при помощи IP-телефонии, разоблачен сотрудниками СБУ в городе Киеве.



Об этом сообщает пресс-центр ведомства СБУ.



"Организаторы в обход международных центров коммутации в Киевской области нелегально обрабатывали в нашей стране трафик по технологии IP-телефонии. По данным следствия, к сделке причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, в том числе СБУ", - сказано в сообщении.



Часть оборудования разместили в помещении под Киевом, часть - держали в автомобилях, которые для конспирации постоянно переезжали с места на место.



При обыске оперативники изъяли 25 тыс. сим-карт разных операторов, модемы, роутеры, бухгалтерскую документацию.



"Устанавливаются все лица, причастные к противоправным действиям. Проверяется возможно использование канала участниками незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Д/ЛНР"", - добавили в СБУ.