В Киеве раскрыта преступная схема продажи новорожденных за границу

12:02 17 августа Киев, Украина

В последнее время стали часто всплывать случаи продажи украинских детей за границу. По сообщению главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранительные органы смогли раскрыть и в Киеве целую схему торговли новорожденными. Детей продавали по 70 тысяч долларов.

Незаконную торговлю новорожденными, замаскированную под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали факт преступления более двух лет.

Отмечается, что организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем "матери" отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

По словам Клименко, удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам.

Пока оперативники в течение двух лет собирали и документировали информацию о схеме торговли детьми, еще 13 новорожденных были проданы и вывезены из Украины, их дальнейшая судьба неизвестна.

