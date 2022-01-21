В Киеве пытаются снести историческую усадьбу. Видео

Историческая усадьба Барбана на Обсерваторной, 6, снова оказалась под угрозой сноса. Об этом сообщил юрист и активист Карты Реновации Дмитрий Перов в Facebook.
«Аллярм! На усадьбу Барбана снова завезли технику – готовится демонтаж здания! Подтягивайтесь – будем останавливать!», – написал Перов.
Активистка Ольга Иванова сообщила, что суд снял арест со здания, и застройщик готовится снести усадьбу. По ее словам, активисты ранее обратились к мэру столицы с просьбой защитить усадьбу Барбана.
Защитники усадьбы Барбана вызвали полицию, однако правоохранители заявили, что не могут противодействовать этому, потому что со здания снят арест.
По словам Ивановой, сейчас строители выносят свои вещи из дома. Она уверена, что это подготовка к демонтажу сооружения.
На видео видно, как несколько мужчин выносят из здания какие-то предметы и грузят на припаркованный у входа КамАЗ.
Сейчас у здания находятся около 10 активистов, блокирующих выезд грузовика.
На сообщение уже отреагировала депутат Киевсовета Ксения Семенова. На своей странице в Facebook она обратилась за реакцией в СНБО, ранее выступавшую в защиту усадьбы Барбана.
В комментарии Depo.Киев Семенова отметила, что вместе с коллегами зарегистрировала в Киевсовете проект решения о расторжении договора аренды земли с застройщиком. Чтобы попасть в сессионный зал Киевсовета, проект должны одобрить две комиссии.
«Аллярм! На усадьбу Барбана снова завезли технику – готовится демонтаж здания! Подтягивайтесь – будем останавливать!», – написал Перов.
Активистка Ольга Иванова сообщила, что суд снял арест со здания, и застройщик готовится снести усадьбу. По ее словам, активисты ранее обратились к мэру столицы с просьбой защитить усадьбу Барбана.
Защитники усадьбы Барбана вызвали полицию, однако правоохранители заявили, что не могут противодействовать этому, потому что со здания снят арест.
По словам Ивановой, сейчас строители выносят свои вещи из дома. Она уверена, что это подготовка к демонтажу сооружения.
На видео видно, как несколько мужчин выносят из здания какие-то предметы и грузят на припаркованный у входа КамАЗ.
Сейчас у здания находятся около 10 активистов, блокирующих выезд грузовика.
На сообщение уже отреагировала депутат Киевсовета Ксения Семенова. На своей странице в Facebook она обратилась за реакцией в СНБО, ранее выступавшую в защиту усадьбы Барбана.
В комментарии Depo.Киев Семенова отметила, что вместе с коллегами зарегистрировала в Киевсовете проект решения о расторжении договора аренды земли с застройщиком. Чтобы попасть в сессионный зал Киевсовета, проект должны одобрить две комиссии.
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