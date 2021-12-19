В Киеве пытаются "отжать" часть парка "Нивки"

09:09 06 Декабрь Киев, Украина

Местные жители разрушили часть забора, установленного застройщиком

На прошлой неделе неизвестные захватили часть территории парка «Нивки» в Шевченковском районе Киева. Они огородили ее зеленым забором.
 
Об этом сообщает корреспондент «Главкома» .

На днях местные жители разрушили часть забора в знак протеста против незаконных действий неизвестных лиц. 

Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» требует снести самовольно установленный забор. Соответствующее предписание от 4 декабря 2021 появилось на заборе. 
 
Фото: Столичный парк "Нивки" теряет территорию
Фото: Столичный парк "Нивки" теряет территорию 01
 