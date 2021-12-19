В Киеве пытаются "отжать" часть парка "Нивки"

09:09 06 Декабрь Киев, Украина





На прошлой неделе неизвестные захватили часть территории парка «Нивки» в Шевченковском районе Местные жители разрушили часть забора, установленного застройщикомНа прошлой неделе неизвестные захватили часть территории парка «Нивки» в Шевченковском районе Киева . Они огородили ее зеленым забором.

Об этом сообщает корреспондент «Главкома» .



На днях местные жители разрушили часть забора в знак протеста против незаконных действий неизвестных лиц.