В Киеве пытаются "отжать" часть парка "Нивки"

Местные жители разрушили часть забора, установленного застройщиком
На прошлой неделе неизвестные захватили часть территории парка «Нивки» в Шевченковском районе Киева. Они огородили ее зеленым забором.
На прошлой неделе неизвестные захватили часть территории парка «Нивки» в Шевченковском районе Киева. Они огородили ее зеленым забором.
Об этом сообщает корреспондент «Главкома» .
На днях местные жители разрушили часть забора в знак протеста против незаконных действий неизвестных лиц.
На днях местные жители разрушили часть забора в знак протеста против незаконных действий неизвестных лиц.
Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» требует снести самовольно установленный забор. Соответствующее предписание от 4 декабря 2021 появилось на заборе.
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