В Киеве прошел митинг под окнами КСУ, активисты требовали отставки судей и бросали за забор презервативы

13:12 30 октября Киев, Украина





/>В акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Они бросали через забор суда дымовые шашки, шины, презервативы, жгли файеры и принесли для судей "билет в Ростов".



Они кричали: "Позор", "Чемодан, вокзал – Ростов"; принесли с собой плакаты с лозунгами "Коррупционный суд Украины", "Fuck corruption", "Тупицкий, Ростов ждет" (Александр Тупицкий – глава



Общественному спикер КСУ Марьяна Гайовская-Ковбасюк рассказала, что суд все это время продолжал работать в обычном режиме.



К протестующим выходил заместитель руководителя секретариата КС Валерий Алешин, который анонсировал пресс-конференцию и сказал, что решение КСУ "не отменило необходимости декларирования". Слова Алешина митингующие встретили матом. Сегодня с 9:00-12:00 под окнами Конституционного Суда Украины прошел митинг, его основным требованием стал лозунг с текстом "Отправим судей-предателей в Ростов".приняли участие несколько сотен человек. Они бросали через забор суда дымовые шашки, шины, презервативы, жгли файеры и принесли для судей "билет в Ростов".Они кричали: "Позор", "Чемодан, вокзал – Ростов"; принесли с собой плакаты с лозунгами "Коррупционный суд Украины", "Fuck corruption", "Тупицкий, Ростов ждет" (Александр Тупицкий – глава КСУ) , "Тупицкий! Почем платил Кремлю за украинскую землю", "Полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются в случае его смерти", "Are you ah...eli tam?" и другие.Общественному спикер КСУ Марьяна Гайовская-Ковбасюк рассказала, что суд все это время продолжал работать в обычном режиме.К протестующим выходил заместитель руководителя секретариата КС Валерий Алешин, который анонсировал пресс-конференцию и сказал, что решение КСУ "не отменило необходимости декларирования". Слова Алешина митингующие встретили матом.



У здания суда в усиленном режиме дежурили сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога, информирует Нацполиция.



Акция протеста началась в 9.00 и завершилась к полудню. Митингующие недовольны решением, которое КСУ принял 27 октября: суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.



