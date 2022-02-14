В Киеве прорвало теплосеть: гигантский «гейзер» повредил припаркованные авто

Возле библиотеки Вернадского в Голосеевском районе столицы, во время гидравлических испытаний теплосетей, прорвало трубу. В результате ЧП повреждено около дюжины автомобилей.
Как сообщили в КГГА, повреждение уже локализовано.
Отмечается, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.
В КГГА сообщают, что сейчас проводятся испытания теплосетей гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности во время старта следующего отопительного сезона.
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