В Киеве прорвало теплосеть: гигантский «гейзер» повредил припаркованные авто

18:02 20 Май Киев, Украина

Возле библиотеки Вернадского в Голосеевском районе столицы, во время гидравлических испытаний теплосетей, прорвало трубу. В результате ЧП повреждено около дюжины автомобилей.
 
Как сообщили в КГГА, повреждение уже локализовано.
"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовалась струя и произошел провал асфальта. Повреждение выявлено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

В КГГА сообщают, что сейчас проводятся испытания теплосетей гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности во время старта следующего отопительного сезона.