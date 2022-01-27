В Киеве пресечена попытка суицида женщины с трехлетним ребенком - она хотела выброситься с 12-го этажа

В Дарницком районе Киева женщина закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком, выпрыгнув с 12 этажа. Спасательная операция длилась более часа.
Об этом сообщает пресс- служба Полиции Киева.
Событие произошло вечером 26 января. К правоохранителям обратились гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком.
Событие произошло вечером 26 января. К правоохранителям обратились гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком.
32-летнюю уроженку Кропивницкого, угрожавшую самоубийством, задержали. Возбуждено уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
«В рамках досудебного расследования задержанных будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления», – добавил Савчук.
«В рамках досудебного расследования задержанных будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления», – добавил Савчук.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии