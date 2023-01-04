В Киеве объявили о подозрении двум жителям, запускавшим салюты

Оболонская и Подольская окружные прокуратуры города Киева предъявили о подозрении двум местным жителям, которые использовали пиротехнику в новогоднюю ночь, чем нарушили запрет на использование таких средств во время действия правового режима военного положения в Украине.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы.
Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство).
Один из подозреваемых - 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.
За совершенное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах столицы.
Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство).
Один из подозреваемых - 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.
За совершенное нарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.
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