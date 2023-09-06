В ночь на 30 августа в Киеве погибли два человека и трое пострадали в результате падения обломков вражеских ракет. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, обломки ракет упали в Дарницком и Шевченковском районах города. В Дарницком районе они повредили крышу торгового помещения, где начался пожар.
В Шевченковском районе обломки повредили административное здание, где также возник пожар. Кроме того, было обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе, где начался пожар на открытой местности.
В результате падения обломков погибли два охранника предприятия в Дарницком районе. Им было 26 и 36 лет. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них были госпитализированы.
По словам Кличко, обломки ракет упали в Дарницком и Шевченковском районах города. В Дарницком районе они повредили крышу торгового помещения, где начался пожар.
В Шевченковском районе обломки повредили административное здание, где также возник пожар. Кроме того, было обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе, где начался пожар на открытой местности.
В результате падения обломков погибли два охранника предприятия в Дарницком районе. Им было 26 и 36 лет. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них были госпитализированы.
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