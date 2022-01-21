В Киеве патрульные успели спасти 18-летнего парня от самоубийства

Патрульные полицейские Киева спасли 18-летнего парня от самоубийства. Он послал фото с порезом руки девушке и простился. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Девушка позвонила в полицию и рассказала патрульным, где живет ее знакомый. На место инцидента немедленно прибыли патрульные и брат потерпевшего.
«Зайдя в дом, полицейские Виталий Филоненко и Евгений Кубрак обнаружили молодого парня, который лежал в ванной с порезами на обеих руках», – говорится в сообщении.
Мужчины сразу же вызвали скорую помощь и бросились его спасать. Инспекторы переместили пострадавшего из ванной на кровать и остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук. Медики продолжили оказывать помощь и госпитализировали парня в одно из медицинских учреждений.
Девушка позвонила в полицию и рассказала патрульным, где живет ее знакомый. На место инцидента немедленно прибыли патрульные и брат потерпевшего.
«Зайдя в дом, полицейские Виталий Филоненко и Евгений Кубрак обнаружили молодого парня, который лежал в ванной с порезами на обеих руках», – говорится в сообщении.
Мужчины сразу же вызвали скорую помощь и бросились его спасать. Инспекторы переместили пострадавшего из ванной на кровать и остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук. Медики продолжили оказывать помощь и госпитализировали парня в одно из медицинских учреждений.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии