В Киеве парикмахерскую разрисовали нацистскими символами

В Киеве в районе станции метро "Позняки" парикмахерскую разрисовали популярными среди расистов и неонацистов символами из-за рекламной вывески с чернокожим парнем.
Такие действия, вероятно, явились следствием публикации фото парикмахерской в праворадикальном телеграмм-канале "Катарсис".
Сообщение о парикмахерской появилось в канале 2 декабря, там выложили фото с подписью: “Киев, Позняки. Традиционные прически...” А на следующий день здесь опубликовали другой снимок рекламной афиши парикмахерской. Неизвестные нарисовали на ней кельтский крест и вольфсангель, популярные символы, которые используют белые националисты, расисты и неонацисты.
Лицо темнокожего парня "перекрасили" в белый цвет.
Анна Гриценко, украинская исследовательница ультраправых движений, говорит, что этот случай инцидент ненависти, о чем свидетельствует использование упомянутых символов:
Кельтским крестам легитимное место на кельтских захоронениях. В противном случае – это символ, обозначающий расовую ненависть. Использовать кельтский крест как знак ненависти праворадикальные движения начали после того, как в разных странах были наложены законодательные запреты на использование нацистской символики, в частности свастики. Это его замена. Вольфсангель – это старинный немецкий символ, широко используемый в геральдике Третьего рейха, и те его пользователи, которые являются нашими современниками, вероятнее всего подразумевают именно эту отсылку, а не свою принадлежность к культуре древних германцев”.
Такие действия, вероятно, явились следствием публикации фото парикмахерской в праворадикальном телеграмм-канале "Катарсис".
Сообщение о парикмахерской появилось в канале 2 декабря, там выложили фото с подписью: “Киев, Позняки. Традиционные прически...” А на следующий день здесь опубликовали другой снимок рекламной афиши парикмахерской. Неизвестные нарисовали на ней кельтский крест и вольфсангель, популярные символы, которые используют белые националисты, расисты и неонацисты.
Лицо темнокожего парня "перекрасили" в белый цвет.
Анна Гриценко, украинская исследовательница ультраправых движений, говорит, что этот случай инцидент ненависти, о чем свидетельствует использование упомянутых символов:
Кельтским крестам легитимное место на кельтских захоронениях. В противном случае – это символ, обозначающий расовую ненависть. Использовать кельтский крест как знак ненависти праворадикальные движения начали после того, как в разных странах были наложены законодательные запреты на использование нацистской символики, в частности свастики. Это его замена. Вольфсангель – это старинный немецкий символ, широко используемый в геральдике Третьего рейха, и те его пользователи, которые являются нашими современниками, вероятнее всего подразумевают именно эту отсылку, а не свою принадлежность к культуре древних германцев”.
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