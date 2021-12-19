В Киеве парень убегал от драки, а погиб под колесами автомобиля

13:28 21 Ноябрь Киев, Украина

В народе говорят, что кому суждено сгореть, тот не утонет. Всем, кто не верит в превратность судьбы, стоит прочитать об этом трагическом случае, который произошел в Киеве на бульваре Перова. В ужасном ДТП дорогой автомобиль смертельно травмировал молодого человека, а сам перевернулся на крышу.

По словам свидетелей происшествия, парни подрались и один из них бросился наутек. Но далеко он не смог убежать, так ка перебегая дорогу попал под проезжавший Lexus.

В результате молодой человек скончался прямо под колесами внедорожника. А пострадавший в результате столкновения Lexus был перевернут на крышу.