В Киеве обезврежена преступная группировка, "охотившаяся" на иностранцев

19:48 02 августа Киев, Украина

Группа лиц, задержанная правоохранителями, действовала на территории трех развлекательных заведений в центре Киева, в банду входили сотрудник патрульной полиции и официанты развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным ведомства, официанты давали иностранным гражданам завышенные в пять, а то и в 10 раз счета.

"В случае отказа иностранцами оплачивать счет, участники преступной группы приглашали их в комнату администратора, где, применяя насилие и психологическое давление, заставляли оплачивать счета, а в случае отказа силой отбирали средства, мобильные телефоны и ценности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора группы - уроженца РФ, гражданина Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждан Украины и Азербайджана.



При этом один из участников группы оказался сотрудником столичной патрульной полиции.



Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



Также проверяется причастность участников преступной группы к совершению почти 150 нападений на иностранцев с начала 2020 года, добавили в ведомстве.