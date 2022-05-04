В Киеве обезврежена преступная группировка, "охотившаяся" на иностранцев

Группа лиц, задержанная правоохранителями, действовала на территории трех развлекательных заведений в центре Киева, в банду входили сотрудник патрульной полиции и официанты развлекательных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным ведомства, официанты давали иностранным гражданам завышенные в пять, а то и в 10 раз счета.
По данным ведомства, официанты давали иностранным гражданам завышенные в пять, а то и в 10 раз счета.
Правоохранители задержали организатора группы - уроженца РФ, гражданина Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждан Украины и Азербайджана.
При этом один из участников группы оказался сотрудником столичной патрульной полиции.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Также проверяется причастность участников преступной группы к совершению почти 150 нападений на иностранцев с начала 2020 года, добавили в ведомстве.
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