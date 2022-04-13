В Киеве ночью горел многоэтажный дом

10:10 17 ноября Киев, Украина

В Киеве 17 ноября в 1:31 по улице Энтузиастов, произошло возгорание на лестничной клетке в многоэтажном доме. Спасено 4 человека, из которых 3 детей и 8 человек эвакуированы.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в 9-этажном жилом доме на 3-м этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2:02 возгорание было локализовано и в 2:14 ликвидировано.

"Во время тушения с верхних этажей здания были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние", - информирует ГСЧС.

Так, на месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.