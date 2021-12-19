В Киеве ночью, 25 ноября, спасатели ликвидировали огонь в квартире: хозяйка не пострадала

В Киеве ночью, 25 ноября, горела квартира. Пожарным удалось ликвидировать огонь, хозяйка квартиры не пострадала.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины.

25 ноября в 02:34 в служебный центр быстрого реагирования ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступил звонок, в котором сообщалось, что по улице Курнатовского,17 в Днепровском районе в одной из квартир произошел пожар.

По указанному адресу сразу же были направлены спасатели дежурной пожарной части №13 в составе трех единиц спецтехники и 15 человек личного состава.

На месте пожарные установили, что пожар произошел на втором этаже 5-ти этажного дома. Горели личные вещи в двухкомнатной квартире.

С места происшествия хозяйка квартиры смогла самостоятельно эвакуироваться.

Пожарные локализовали огонь в 02:34 и полностью ликвидировали в 03:31. Огонь уничтожил личные вещи быта на площади 10 кв. метров.

Пострадавшую женщину отвели к медицинскому персоналу, где ей сообщили, что она отравилась продуктами горения и предложили госпитализацию – женщина отказалась.

Выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливается причина возгорания.