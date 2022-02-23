В Киеве Нацполиция накрыла три нарколаборатории

Сотрудники правоохранительных органов Киева разоблачили группу наркодельцов и ликвидировали три нарколаборатории с ежемесячным оборотом в один миллион гривен.
Злоумышленники сбывали около трех тысяч доз амфетамина каждый месяц, сообщает пресс-служба Нацполиции.
У каждого из семи наркодилеров был свой участок работы. Некоторые из поставщиков веществ уже имели проблемы с законом.
Злоумышленники сбывали около трех тысяч доз амфетамина каждый месяц, сообщает пресс-служба Нацполиции.
У каждого из семи наркодилеров был свой участок работы. Некоторые из поставщиков веществ уже имели проблемы с законом.
Правоохранители провели 18 одновременных обысков в местах проживания фигурантов, в их автомобилях и в местах, где наркотики изготавливались и хранились.
В ходе обысков были изъяты килограмм каннабиса, 20 литров прекурсоров в жидком состоянии и более пяти килограммов в твердом состоянии, около 100 таблеток МДМА, амфетамин, а также более 150 тысяч гривен, 1,7 тысяч долларов, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, блокноты с "черновыми" записями и оружие.
Стоимость изъятых наркотических веществ и прекурсоров составляет более полумиллиона гривен.
Трех фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины.
Сейчас другим участникам преступной группы готовится вручения сообщений о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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