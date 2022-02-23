В Киеве Нацполиция накрыла три нарколаборатории

07:51 27 Май Киев, Украина





Злоумышленники сбывали около трех тысяч доз амфетамина каждый месяц, сообщает пресс-служба Нацполиции.



У каждого из семи наркодилеров был свой участок работы. Некоторые из поставщиков веществ уже имели проблемы с законом. Сотрудники правоохранительных органов Киева разоблачили группу наркодельцов и ликвидировали три нарколаборатории с ежемесячным оборотом в один миллион гривен.Злоумышленники сбывали около трех тысяч доз амфетамина каждый месяц, сообщает пресс-служба Нацполиции.У каждого из семи наркодилеров был свой участок работы. Некоторые из поставщиков веществ уже имели проблемы с законом.

"Установлено, что злоумышленники в течение года создали разветвленную сеть изготовления и реализации амфетамина. При этом они обустроили три нарколаборатории, которые функционировали на территории столицы и области… Фигуранты распространяли психотроп во время личных встреч с покупателями. За один грамм психотропа они получали 400 гривен. Средства торговцы получали в наличной форме или на банковские карточки после передачи товара клиентам с "рук в руки", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 18 одновременных обысков в местах проживания фигурантов, в их автомобилях и в местах, где наркотики изготавливались и хранились.

В ходе обысков были изъяты килограмм каннабиса, 20 литров прекурсоров в жидком состоянии и более пяти килограммов в твердом состоянии, около 100 таблеток МДМА, амфетамин, а также более 150 тысяч гривен, 1,7 тысяч долларов, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, блокноты с "черновыми" записями и оружие.



Стоимость изъятых наркотических веществ и прекурсоров составляет более полумиллиона гривен.



Трех фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины.



Сейчас другим участникам преступной группы готовится вручения сообщений о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.



Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.