В Киеве на взятках задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

11:51 27 Май Киев, Украина

Правоохранители разоблачили руководителей «Лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа » и парка «Голосеевский» в получении неправомерной выгоды за разрешение на обустройство веревочного парка.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«На получении неправомерной выгоды разоблачены исполняющие обязанности директоров коммунального предприятия (КП) «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» КО «Киевзеленстрой» и Национального природного парка «Голосеевский» (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую «услугу» чиновник оценил в 4 тыс. долларов.



В свою очередь, чиновник НПП «Голосеевский» требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.



26 мая оба чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Руководителя КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» - во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов, а и.о. директора НПП «Голосеевский» - во время получения всей суммы взятки.



В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.