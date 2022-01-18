В Киеве на продажу выставлена очередная достопримечательность архитектуры

12:53 17 Январь Киев, Украина

В столице земельный участок по улице Олеся Гончара, 32В повторно выставили на продажу.

О продаже сообщает пресс- служба Фонда гарантирования вкладов.



На этой территории расположен незаселенный дом, находящийся в аварийном состоянии.



Открытые электронные торги пройдут 19 января 2022 года в системе Prozorro. Стартовая цена лота – 2, 95 млн. грн.



В настоящее время земельный участок площадью 0, 0945 га принадлежит находящемуся в ликвидации АО «Мисто Банк». Целевое предназначение участка – для эксплуатации и обслуживания жилого дома.



Средства, вырученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами «Город Банка».



Дом на Олеся Гончара 32В – исторический дом на шесть квартир с дворовым флигелем. С 2004 года является достопримечательностью архитектуры города Киева. Дом расселен, находится в аварийном состоянии.