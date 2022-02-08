В Киеве "на горячем" задержали воров, взорвавших банкомат

На бульваре Перова в Днепровском районе столицы полиция "на горячем" задержала злоумышленников, взорвавших банкомат.
По данным следствия, это не первое преступление банды, мужчины "специализировались" на кражах платежных терминалов, сообщили в пресс-службе Нацполиции, 17 мая.
Отмечается, что злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали и получали с них кассеты с наличными. Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, это не первое преступление банды, мужчины "специализировались" на кражах платежных терминалов, сообщили в пресс-службе Нацполиции, 17 мая.
Отмечается, что злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали и получали с них кассеты с наличными. Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители провели обыски по местам жительства задержанных и в их автомобилях. В ходе следственных действий полицейские обнаружили устройство для выключения сигналов GPS-навигаций, части банковских терминалов, номерные знаки, ножи, деньги и личные вещи правонарушителей. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертных исследований.
Задержанным сообщили о подозрении. Сейчас проверяется их причастность к ряду других краж в Киеве.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии