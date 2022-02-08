В Киеве "на горячем" задержали воров, взорвавших банкомат

15:08 17 Май Киев, Украина





По данным следствия, это не первое преступление банды, мужчины "специализировались" на кражах платежных терминалов, сообщили в пресс-службе Нацполиции, 17 мая.



Отмечается, что злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали и получали с них кассеты с наличными. Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности. Им грозит до восьми лет лишения свободы. На бульваре Перова в Днепровском районе столицы полиция "на горячем" задержала злоумышленников, взорвавших банкомат По данным следствия, это не первое преступление банды, мужчины "специализировались" на кражах платежных терминалов, сообщили в пресс-службе Нацполиции, 17 мая.Отмечается, что злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали и получали с них кассеты с наличными. Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

"Мы задержали фигурантов сразу после совершения преступления на бульваре Перова в Днепровском районе столицы, где путем подрыва банкомата они пытались завладеть деньгами. 44-летнего жителя столицы и 40-летнего жителя Киевской области мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также выяснили, что они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители провели обыски по местам жительства задержанных и в их автомобилях. В ходе следственных действий полицейские обнаружили устройство для выключения сигналов GPS-навигаций, части банковских терминалов, номерные знаки, ножи, деньги и личные вещи правонарушителей. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертных исследований.



Задержанным сообщили о подозрении. Сейчас проверяется их причастность к ряду других краж в Киеве.