В Киеве мужчина устроил драку со стрельбой - видео инцидента

Вчера в Голосеевском районе столицы на улице Маршала Конева произошла драка и стрельба, правонарушителя задержали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, 13 августа.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, после проведения первоочередных следственных действий, просмотра видео с камер наблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, и опроса свидетелей инцидента правоохранители установили, что у заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка.
Из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешение на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничье ружье. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Донецкой области 1986 года рождения.
Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения мужу о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения мужу о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
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