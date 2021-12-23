В Киеве мошенники разводили на деньги состоятельных кавалеров

Злоумышленники создали в социальной сети несколько анкет с аккаунтами девушек, якобы в поисках состоятельных мужчин. Далее при встрече в кафе фигуранты мошенническим путем завладевали деньгами потерпевших.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
На выходе из кафе по вымышленной легенде злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе с оплаченным «заказом» и передавала его для использования с другим потерпевшим. Во время очередного свидания правоохранители задержали трех фигурантов.
Организовал преступную схему гражданин другого государства, 1999 года, которому помогала уроженка Волыни, 2002 года, и уроженец Закарпатской области, 1997 года рождения.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой, третьей первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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