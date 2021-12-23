В Киеве мошенники разводили на деньги состоятельных кавалеров

20:33 23 Декабрь Киев, Украина

Злоумышленники создали в социальной сети несколько анкет с аккаунтами девушек, якобы в поисках состоятельных мужчин. Далее при встрече в кафе фигуранты мошенническим путем завладевали деньгами потерпевших.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

«Во время встречи в заведении девушка заказывала якобы дорогие алкогольные напитки и еду навынос как обещание продолжения вечера. Дальше им выносили в пакете заказ, мужчина рассчитывался, девушка забирала с собой сверток, но на самом деле это был муляж, потому что в нем не было приобретенных дорогих продуктов», – рассказал начальник управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве Денис Демьянюк.

На выходе из кафе по вымышленной легенде злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе с оплаченным «заказом» и передавала его для использования с другим потерпевшим. Во время очередного свидания правоохранители задержали трех фигурантов.



Организовал преступную схему гражданин другого государства, 1999 года, которому помогала уроженка Волыни, 2002 года, и уроженец Закарпатской области, 1997 года рождения.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой, третьей первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).



Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.