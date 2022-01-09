В Киеве мошенники открывали фейковые обменники, получали деньги и сбегали

11:38 28 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов Киева разоблачили злоумышленников, специализирующихся на мошенничестве с обменом валют.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Между злоумышленниками были распределены роли. Двое из них занимались организационными вопросами – арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один из фигурантов выполнял роль кассира, а другой – охранника. Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный ход и вместе с сообщниками бежал с места преступления.

Четверых мошенников полицейские задержали во время совершения преступления в Печерском районе столицы, где в фиктивном обменнике подельники завладели деньгами киевлянина – 68,4 тысячами долларов. Полицейские установили причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений в Киеве. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.