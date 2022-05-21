В Киеве ликвидирована мощная наркогруппировка

12:42 18 декабря Киев, Украина

По результатам совместной спецоперации Киевской городской прокуратуры, Нацполиции Украины разоблачена и ликвидирована наркогруппировка, члены которой причастны к производству и сбыту психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“По результатам совместной спецоперации Киевской городской прокуратуры, Национальной полиции Украины и Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины разоблачили и ликвидировали наркогруппировку, члены которого причастны к производству и сбыту психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины)”, — отметили в прокуратуре.

По данным следствия, члены организованной группы в заранее оборудованной нарколаборатории занимались изготовлением психотропных веществ и особо опасных наркотических средств. Реализовывали изготовленную “продукцию” наркозависимым лицам, путем обустройства так называемых “закладок” и через почтовые отделения на территории города Киева и Киевской области.

“В ходе обысков лаборатории, а также в помещениях и транспортных средствах, находящихся в пользовании членов группировки, изъято около 300 кг прекурсоров и химических веществ, которые использовались для изготовления психотропных средств, 20 кг психотропного вещества — альфа PVP, 3 кг каннабиса, более 200 таблеток MDMA, амфетамин, псилоцибиновые грибы, а также 150 патронов калибра 7,62 и 5,45, пистолет и граната Ф-1”, — подчеркнули правоохранители.

Добавляется, что по результатам проведения следственных действий в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной группировки.



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается.