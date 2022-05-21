В Киеве ликвидирована мощная наркогруппировка

По результатам совместной спецоперации Киевской городской прокуратуры, Нацполиции Украины разоблачена и ликвидирована наркогруппировка, члены которой причастны к производству и сбыту психотропных веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, члены организованной группы в заранее оборудованной нарколаборатории занимались изготовлением психотропных веществ и особо опасных наркотических средств. Реализовывали изготовленную “продукцию” наркозависимым лицам, путем обустройства так называемых “закладок” и через почтовые отделения на территории города Киева и Киевской области.
Добавляется, что по результатам проведения следственных действий в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной группировки.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается.
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