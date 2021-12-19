В Киеве компания хулиганов устроила погром в баре. Видео

12:52 27 Ноябрь Киев, Украина

Все чаще звучат сообщения о проявлениях агрессивного поведения. Причем участниками конфликтов часто становятся дети, школьники и даже старики. Что уж говорить о молодых сильных парнях!

Вот что сообщила пресс-служба полиции Киева. Поздно вечером на Подоле была задержана дюжина агрессивных парней, которые устроили погром в одном из баров.

Хулиганская компания попыталась попасть в помещение бара, но столкнулась с сопротивлением сотрудников заведения.

"После того, как им помешал персонал бара, который закрылся изнутри, нарушители прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное дело по статье, связанной с хулиганством. Идет проверка всех 12 задержанных, выясняются мотивы и факт их участия в погроме.