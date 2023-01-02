В Киеве из-за обстрелов повреждены объекты энергетики

16:30 02 января Киев, Украина

В результате ночной атаки оккупантами в Киеве повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе начались аварийные отключения электроэнергии.
 
Об этом сообщают, мэр Киева Виталий Кличко и ДТЭК в Telegram.
"В результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии".
Кличко отметил, что из-за аварийных отключений света в Киеве обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

При этом водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, сообщил мэр.

Позже, в 09:29, ДТЭК также сообщил, что экстренные отключения света применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы.