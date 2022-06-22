В Киеве и во Львове похищают гуманитарную помощь - МВД

Правоохранители фиксируют наиболее существенные хищения гуманитарной помощи в Киеве и Львовской области.
"Не пасут задних" и мошенники Харьковщины и Кировоградщины.
Об этом сообщил министр МВД Денис Монастырский телеканалу "Рада".
Об этом сообщил министр МВД Денис Монастырский телеканалу "Рада".
Чаще всего мошенники собирают средства на приобретение автомобилей высокой проходимости якобы для бойцов ВСУ, а затем продают их по рыночной цене. Также дельцы собирают "гуманитарку" в виде различных товаров. Еще одна схема – это сбор крупных сумм на псевдо эвакуационные маршруты.
Кроме того, в преступной деятельности принимают участие и российские хакеры. Для сбора денежных средств они создают специальные Telegram-каналы.
Кроме того, в преступной деятельности принимают участие и российские хакеры. Для сбора денежных средств они создают специальные Telegram-каналы.
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