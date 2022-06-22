В Киеве и во Львове похищают гуманитарную помощь - МВД

13:44 22 июня Киев, Украина

Правоохранители фиксируют наиболее существенные хищения гуманитарной помощи в Киеве и Львовской области.

"Не пасут задних" и мошенники Харьковщины и Кировоградщины.



Об этом сообщил министр МВД Денис Монастырский телеканалу "Рада".

"Сегодня правоохранители расследуют 247 уголовных производств относительно хищений гуманитарной помощи. Из них 29 лицам сообщено о подозрении",- сообщил Монастырский.

Чаще всего мошенники собирают средства на приобретение автомобилей высокой проходимости якобы для бойцов ВСУ, а затем продают их по рыночной цене. Также дельцы собирают "гуманитарку" в виде различных товаров. Еще одна схема – это сбор крупных сумм на псевдо эвакуационные маршруты.



Кроме того, в преступной деятельности принимают участие и российские хакеры. Для сбора денежных средств они создают специальные Telegram-каналы.