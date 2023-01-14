В Киеве и области прогремели взрывы, возник пожар. Наступления с севера нет

В Киевской области произошло возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры. Об этом 14 января сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заверил, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Об этом он утром 14 января сообщил в Telegram.
Командующий подчеркнул, что взрывы "не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями".
Напомним, рано утром в субботу в соцсетях появилась информация о взрывах в столице и Киевской области. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.
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