В Киеве и области прогремели взрывы, возник пожар. Наступления с севера нет

08:32 14 января Киев, Украина

В Киевской области произошло возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры. Об этом 14 января сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы", - написал он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заверил, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Об этом он утром 14 января сообщил в Telegram.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет", - написал он.

Командующий подчеркнул, что взрывы "не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями".

"Если бы была угроза - вы услышали сигнал тревоги. О причинах взрывов будет объявлено отдельно", - подытожил Павлюк.

Напомним, рано утром в субботу в соцсетях появилась информация о взрывах в столице и Киевской области. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.