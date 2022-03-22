В Киеве гражданин Грузии зарезал мужчину

17:35 27 октября Киев, Украина

Возле одного из ресторанов Киева , между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Инцидент произошел на проспекте Победы, как выяснилось, 31-летний гражданин Грузии несколько раз ударил ножом оппонента, после чего скрылся.



На место вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Оперативники провели спецоперацию по задержанию подозреваемого, сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 27 октября.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленной в рамках программы "Безопасный город", мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировка сразу передали коллегам из Киевской области и благодаря слаженной работе мы задержали злоумышленника на трассе в 55 километрах от Киева", – говорится в сообщении полиции.

Задержанному объявили о подозрении, проводится следствие. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



