В Киеве гражданин Грузии зарезал мужчину

Возле одного из ресторанов Киева, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился поножовщиной.
Инцидент произошел на проспекте Победы, как выяснилось, 31-летний гражданин Грузии несколько раз ударил ножом оппонента, после чего скрылся.
На место вызвали правоохранителей и скорую помощь.
Оперативники провели спецоперацию по задержанию подозреваемого, сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 27 октября.
Задержанному объявили о подозрении, проводится следствие. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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