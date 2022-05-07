В Киеве горел катафалк

В салоне катафалка произошел пожар в Голосеевском районе Киева.
По предварительной версии, причиной ЧП стала неполадка с газовым баллоном, который был внутри автомобиля.
Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился на улице Волжской.
Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился на улице Волжской.
В результате взрыва у машины был поврежден салон, а также "вылетели" окна.
Сообщается, что авто затушили с помощью огнетушителей.
Сообщается, что авто затушили с помощью огнетушителей.
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