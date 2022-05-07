В Киеве горел катафалк

10:22 07 мая Киев, Украина

В салоне катафалка произошел пожар в Голосеевском районе Киева.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неполадка с газовым баллоном, который был внутри автомобиля.



Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился на улице Волжской.

"ЧП в Киеве на улице Волжской. В автомобиле-катафалке взорвался газовый баллон. Предварительно, пассажиров в салоне не было", – говорится в сообщении.