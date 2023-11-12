В Киеве были слышны взрывы. Это работа ПВО по баллистическим ракетам

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Как пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это была работа сил ПВО по российским баллистическим ракетам.
По его словам, информацию о количестве целей и их типе предоставит Воздушное командование Центр.
Игнат добавил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку оккупанты применили баллистику.
Игнат предполагает, что россияне могли запустить баллистику с приграничных территорий – вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.
По данным Киевской ОВА, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. Однако в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.
Напомним, в Киеве утром 11 ноября раздались сильные взрывы. В Воздушных силах ВС Украины предупредили о ракетной опасности.
Также сообщалось, что войска рф вечером 10 ноября запустили по Киеву дроны-камикадзе типа Shahed. ПВО сбила все вражеские цели.
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