В Киеве были слышны взрывы. Это работа ПВО по баллистическим ракетам

10:12 11 ноября Киев, Украина

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Как пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это была работа сил ПВО по российским баллистическим ракетам.

"Предварительная информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", - рассказал он.

По его словам, информацию о количестве целей и их типе предоставит Воздушное командование Центр.

Игнат добавил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку оккупанты применили баллистику.

"Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, Искандер-М, Кинжал", - объяснил спикер.

Игнат предполагает, что россияне могли запустить баллистику с приграничных территорий – вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.

По данным Киевской ОВА, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. Однако в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

Напомним, в Киеве утром 11 ноября раздались сильные взрывы. В Воздушных силах ВС Украины предупредили о ракетной опасности.

Также сообщалось, что войска рф вечером 10 ноября запустили по Киеву дроны-камикадзе типа Shahed. ПВО сбила все вражеские цели.