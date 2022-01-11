В Киеве был задержан полицейский-наркоторговец с наградным пистолетом Януковича

18:44 04 Сентябрь Киев, Украина

Нацполицией совместно с Государственным бюро расследований был задержан сотрудник следственного отдела полиции Киева, за продажу наркотиков.



Отмечается, что у задержанного был обнаружен наградной



Отмечается, что у задержанного был обнаружен наградной пистолет , подаренный бывшему президенту Украины Виктору Януковичу экс-министром обороны Александром Кузьмуком.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, во время досудебного расследования правоохранители задокументировали три факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".

"3 сентября после очередного сбыта наркотического средства лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали с поличным и изъяли около 40 граммов кокаина. За указанный наркотик инспектор получил 70 тысяч гривен", - сообщила Максимец.

В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле провели обыски, во время которых изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, наркосодержащие растения, электронные весы, полторы тысячи патронов различного калибра, холодное и огнестрельное оружие. Среди них был и пистолет Януковича.

Происхождение всех этих предметов и веществ сейчас устанавливается. Следственные действия продолжаются.





