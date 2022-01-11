В Киеве был задержан полицейский-наркоторговец с наградным пистолетом Януковича

Нацполицией совместно с Государственным бюро расследований был задержан сотрудник следственного отдела полиции Киева, за продажу наркотиков.
Отмечается, что у задержанного был обнаружен наградной пистолет, подаренный бывшему президенту Украины Виктору Януковичу экс-министром обороны Александром Кузьмуком.
Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, во время досудебного расследования правоохранители задокументировали три факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".
В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле провели обыски, во время которых изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, наркосодержащие растения, электронные весы, полторы тысячи патронов различного калибра, холодное и огнестрельное оружие. Среди них был и пистолет Януковича.
Происхождение всех этих предметов и веществ сейчас устанавливается. Следственные действия продолжаются.
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