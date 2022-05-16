В Киеве буквально возле храма загорала обнаженная женщина

17:45 11 августа Киев, Украина

Где найти среди раскаленного асфальта чистое и тихое место для отдыха? Молодой дамочке в Киеве удалось найти тихий уголок. Постелив на газон покрывало, женщина расположилась загорать прямо под столичным Спасо-Преображенским собором на Теремках.

Заметив голую отдыхающую, прохожие не стали ее поднимать с травы, хотя соответствующие кадры появились в Telegram-канале Киев без цензуры.

"Ты посмотри какая богохульная. Дамочка в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", - говорится в описании к снимкам.

Женщина была в одних только стрингах.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 августа. Прохожих возмутило то, что женщина лежала прямо перед входом в храм.