В Киеве буквально возле храма загорала обнаженная женщина

Где найти среди раскаленного асфальта чистое и тихое место для отдыха? Молодой дамочке в Киеве удалось найти тихий уголок. Постелив на газон покрывало, женщина расположилась загорать прямо под столичным Спасо-Преображенским собором на Теремках.
Заметив голую отдыхающую, прохожие не стали ее поднимать с травы, хотя соответствующие кадры появились в Telegram-канале Киев без цензуры.
Женщина была в одних только стрингах.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 августа. Прохожих возмутило то, что женщина лежала прямо перед входом в храм.
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