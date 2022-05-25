В Киеве агрессивный пациент набросился на врачей скорой

16:51 21 декабря Киев, Украина

24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра скорой помощи пострадали от действий неадекватного пациента – обе женщины госпитализированы.

Как рассказали в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" на странице в Facebook, пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был агрессивен. Он вытолкал фельдшера из машины скорой помощи и толкнул медсестру.

"Вечером 20 декабря в Киеве в очередной раз на бригаду ЭМП при выполнении вызова было совершено нападение. Пострадали две женщины — 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил их — силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая — закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение. Перед тем пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты", - сказано в сообщении Центра.

Медики возмущены таким отношением к работникам скорой помощи и высказали предположение, что виновник сможет избежать наказания.