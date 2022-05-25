В Киеве агрессивный пациент набросился на врачей скорой
16:51 21 декабря Киев, Украина
24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра скорой помощи пострадали от действий неадекватного пациента – обе женщины госпитализированы.
Как рассказали в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева"
на странице в Facebook, пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был агрессивен. Он вытолкал фельдшера из машины скорой помощи и толкнул медсестру.
"Вечером 20 декабря в Киеве в очередной раз на бригаду ЭМП при выполнении вызова было совершено нападение. Пострадали две женщины — 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил их — силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая — закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение. Перед тем пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты", - сказано в сообщении Центра.
Медики возмущены таким отношением к работникам скорой помощи и высказали предположение, что виновник сможет избежать наказания.
"Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей", - добавили в Центре.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии