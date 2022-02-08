В Киеве 19-летний парень упал под поезд метро
16:47 17 Май Киев, Украина
Столичным спасателям поступило сообщение, что на станции метро
Арсенальная под поезд попал человек. Пострадавшим оказался 19-летний парень, он госпитализирован
Об этом сообщает, пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
в Киеве.
Происшествие случилось в понедельник, 17 мая.
"На место происшествия были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию было установлено, что на станции метро Арсенальная на пути под первым вагоном поезда, находится человек с зажатыми нижними конечностями. Спасатели с помощью домкрата приподняли переднюю часть поезда и освободили конечности пострадавшего. С помощью медицинских носилок пострадавшего 2001 года рождения передали медицинским работникам", - говорится в сообщении спасателей.
Обстоятельствами происшествия занимается полиция. Правоохранители рассказали, что молодой человек угодил под поезд около 12.30.
Тем временем стало известно, как чувствует себя упавший под поезд парень.
"Мужчина жив. Его госпитализировали медики", - сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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