В Киеве 19-летний парень упал под поезд метро

"На место происшествия были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию было установлено, что на станции метро Арсенальная на пути под первым вагоном поезда, находится человек с зажатыми нижними конечностями. Спасатели с помощью домкрата приподняли переднюю часть поезда и освободили конечности пострадавшего. С помощью медицинских носилок пострадавшего 2001 года рождения передали медицинским работникам", - говорится в сообщении спасателей.