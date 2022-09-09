В Киеве 19 октября от возгорания в своей квартире погиб профессор Мильман

В Киеве в районе Святошино в своей квартире от угарного газа погиб известный профессор Ю. Мильман вместе со своей супругой.

По данным полиции, возгорание очага произошло днём 19 октября по улице Семашко. Причиной послужило короткое замыкание электрического отопительного прибора. На месте от угарного газа погибли супруг и супруга Мильманы.

На месте происшествия следствием было установлено, что крупных масштабов пожара и его распространения не было. Из-за неисправности обогревателя случилось сильное задымление, вследствие чего было большое выделение угарного газа, от которого пожилые люди и погибли.

В своей квартире проживали супруг и супруга. Мужчина - заслуженный профессор НАН Юлий Мильман 91-летний со своей супругой 86 лет.

Юлий Мильман был член-корреспондентом НАН Украины, профессором и доктором физико-математических наук. Специализацией его была физика твердого тела.

Спасателями, прибывших на место происшествия, оказать первую помощь уже не было возможности. Была зафиксирована смерть пожилых людей.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по факту наступления смерти супругов. Сейчас ведется следствие для установления точной причины несчастного случая.

Ближайшие родственники погибших – их дети, которые на данный момент проживают за границей. Узнав о случившемся, они незамедлительно возвращаются на Украину.