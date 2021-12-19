В Киеве, 18 ноября, в мусорном баке нашли останки человеческого тела: полиция устанавливает личность погибшего

В одном из центральных районов Киева в мусорных баках были обнаружены замотанные останки человека в отдельных пакетах. Сейчас следственная группа, оперативники, криминалисты и кинологи проводят оперативные работы по поиску причастных к убийству и расчленению человека.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киеве.

В полицию обратилась женщина, которая проходила мимо во время обнаружения страшной находки бездомными. Двое мужчин, что стояли возле мусорного бака и обнаружили части тела, сами об этом ей рассказали. "Бездомные искали в мусорном контейнере что-то необходимое для себя и увидели пакет, из которого торчали человеческие ноги", - говорится в сообщении.

Со слов опрашиваемых, предварительно стало известно, что тело погибшего принадлежит мужчине. Также полиция проводит опрос у местных жителей и изучает видео с камер наблюдения с места происшествия, чтобы установить виновных в совершенном убийстве.