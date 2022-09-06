В Керчи осудили 20-летнего парня за уклонение от службы в оккупационной армии

15:25 06 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Незаконное формирование, называющее себя "Керченским городским судом" вынесло приговор в отношении 20-летнего жителя Керчи за уклонение от службы в российской армии.Об этом сообщает Крым .Реалии со ссылкой на незаконное формирование.

«20-летний призывник из города Керчь проигнорировал несколько повесток во время призывных кампаний 2021 и 2022 годов. (…) Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание. Приговор не вступил в законную силу”, – говорится в сообщении.

В уведомлении не указано имя и фамилия осужденного и какое наказание он получил.



При этом на странице этого формирования содержится информация, что еще 24 августа по аналогичному обвинению (ст. 328 ч. 1 УК РФ) судья Ирина Алтанец вынесла приговор Ермолину Егору Семеновичу.



Как известно, по ч. 1 ст. 328 УК россии об уклонении от службы в армии рф осужденным грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 2 лет.



По данным украинской прокуратуры, начиная с 2015 года, россия провела в Крыму 15 незаконных призывных кампаний в вооруженные силы рф. Правозащитники называют призыв жителей Крыма и Севастополя в армию рф военным преступлением по международному праву.



Как известно, более 1200 крымчан участвуют в войне россии с Украиной. По словам кремлевского куратора Крыма Сергея Аксенова, еще около 100 "добровольцев" отправятся на передовую в ближайшее время.

“Каждый день практически ко мне обращаются ребята всех возрастов, желающие принять участие в “специальной военной операции”. Мы работаем совместно с министерством обороны, в течение десяти дней еще сотня добровольцев отправится на передовую”, – цитирует Аксенова Крымская правозащитная группа, учитывающая жертвы этого военного преступления.

Российские власти Крыма и Севастополя не называют точное количество погибших и раненых военных с временно оккупированного полуострова. Минобороны рф в последнее время не сообщает о своих потерях в Украине.



В настоящее время оккупационные власти Севастополя официально сообщили о гибели на материковой Украине не менее 40 военных, живших в Севастополе. В конце июля представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева сообщила, что в Крыму уже похоронили по меньшей мере 125 российских военных, погибших в войне россии против Украины.



Крымская правозащитная группа призывает крымчан не участвовать в войне против Украины, покидать воинские части или сдаваться в плен Вооруженным силам Украины, чтобы сохранить свою жизнь.





