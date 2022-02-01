В Карпатах предупредили о возможном сходе лавин, объявлен третий уровень опасности

Жителей и гостей Закарпатской и Ивано-Франковской областей предупредили о возможном сходе снежных лавин с Карпат. В регионе объявлен третий уровень опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 12 мая.
Как информируют синоптики, в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Карпат в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен третий уровень опасности.
Как информируют синоптики, в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Карпат в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен третий уровень опасности.
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