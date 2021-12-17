В Каменском спасли младенца, которого оставили в кустах в полиэтиленовом пакете

В городе Каменском Днепропетровской области недалеко от железнодорожных путей был обнаружен младенец, замотанный в полиэтиленовый пакет.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Сообщение о младенце, который лежит в кустах, поступило в полицию 13 апреля, около 20:00. Женщина рассказала, что во время прогулки ее собака неожиданно побежала к кустам, где она и увидела младенца.
Для проверки информации на место происшествия немедленно выехали полицейские Каменского районного управления полиции. По прибытию на место происшествия правоохранители увидели на земле полиэтиленовый пакет, в котором в грязных пеленках находился младенец.
Было неизвестно сколько ребенок пролежал на холодной земле и какое его состояние здоровья. Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Каменского РУП Кирилл и Евгений приняли решение немедленно доставить младенца в роддом.
Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик, примерный его возраст несколько часов. Мальчика обнаружили с переохлаждением тела, но ребенок жив. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивают как стабильное.
В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка.
Сообщение о младенце, который лежит в кустах, поступило в полицию 13 апреля, около 20:00. Женщина рассказала, что во время прогулки ее собака неожиданно побежала к кустам, где она и увидела младенца.
Для проверки информации на место происшествия немедленно выехали полицейские Каменского районного управления полиции. По прибытию на место происшествия правоохранители увидели на земле полиэтиленовый пакет, в котором в грязных пеленках находился младенец.
Было неизвестно сколько ребенок пролежал на холодной земле и какое его состояние здоровья. Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Каменского РУП Кирилл и Евгений приняли решение немедленно доставить младенца в роддом.
Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик, примерный его возраст несколько часов. Мальчика обнаружили с переохлаждением тела, но ребенок жив. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивают как стабильное.
В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка.
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