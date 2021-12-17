В Каменском спасли младенца, которого оставили в кустах в полиэтиленовом пакете

07:39 15 Апрель Киев, Украина

В городе Каменском Днепропетровской области недалеко от железнодорожных путей был обнаружен младенец , замотанный в полиэтиленовый пакет.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.



Сообщение о младенце, который лежит в кустах, поступило в полицию 13 апреля, около 20:00. Женщина рассказала, что во время прогулки ее собака неожиданно побежала к кустам, где она и увидела младенца.



Для проверки информации на место происшествия немедленно выехали полицейские Каменского районного управления полиции. По прибытию на место происшествия правоохранители увидели на земле полиэтиленовый пакет, в котором в грязных пеленках находился младенец.



Было неизвестно сколько ребенок пролежал на холодной земле и какое его состояние здоровья. Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Каменского РУП Кирилл и Евгений приняли решение немедленно доставить младенца в роддом.



Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик, примерный его возраст несколько часов. Мальчика обнаружили с переохлаждением тела, но ребенок жив. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивают как стабильное.



В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка.