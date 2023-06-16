В Калужской области рф упали два беспилотника

10:15 05 июня Киев, Украина

В регионе Калужская область рф упали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на автомагистраль М3 "Украина".



Об этом информировал губернатор Калужской области, Владислав Шапша.

"Утром сегодня, 5 июня, на 299-м и 283-м километрах трассы М3 "Украина" (Жиздра и Думиничи соответственно) произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов. Инцидент не сопровождался детонациями, и на данный момент место происшествия оцеплено. Проводятся оперативно-технические мероприятия"- сообщил губернатор.



Позже несколько российских Telegram-каналов опубликовали фотографии упавших беспилотников.

Жители Жиздринского района рассказали о том, что беспилотник двигался над трассой со скоростью 140-150 км/ч и следовал прямой траекторией в направлении российской столицы.



Отмечается, что размах крыльев упавшего БПЛА составлял около 1,5-2 метров, а на нем была установлена видеокамера, при этом боеприпасы не были обнаружены.