В Калужской области рф упали два беспилотника

В регионе Калужская область рф упали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на автомагистраль М3 "Украина".
Об этом информировал губернатор Калужской области, Владислав Шапша.
Об этом информировал губернатор Калужской области, Владислав Шапша.
Позже несколько российских Telegram-каналов опубликовали фотографии упавших беспилотников.
Жители Жиздринского района рассказали о том, что беспилотник двигался над трассой со скоростью 140-150 км/ч и следовал прямой траекторией в направлении российской столицы.
Отмечается, что размах крыльев упавшего БПЛА составлял около 1,5-2 метров, а на нем была установлена видеокамера, при этом боеприпасы не были обнаружены.
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