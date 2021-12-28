В Калифорнии потерпел крушение бизнес-джет, выживших нет

На территории городка Эль-Кахон в Южной Калифорнии потерпел крушение двухдвигательный самолёт бизнес-класса производства американской фирмы Lear Jet, сообщает ABC7.
По данным Департамента полиции округа Сан-Диего, самолет потерпел крушение в нескольких милях к востоку от аэропорта Гиллеспи Филд, где он должен был приземлиться. Все люди, находившиеся на борту, погибли.
По данным Департамента полиции округа Сан-Диего, самолет потерпел крушение в нескольких милях к востоку от аэропорта Гиллеспи Филд, где он должен был приземлиться. Все люди, находившиеся на борту, погибли.
В результате аварии был поврежден жилой дом и линия электропередач, оставит 350 домовладений без света.
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