В Калифорнии потерпел крушение бизнес-джет, выживших нет

17:59 28 Декабрь Киев, Украина

На территории городка Эль-Кахон в Южной Калифорнии потерпел крушение двухдвигательный самолёт бизнес-класса производства американской фирмы Lear Jet, сообщает ABC7.



По данным Департамента полиции округа Сан-Диего, самолет потерпел крушение в нескольких милях к востоку от аэропорта Гиллеспи Филд, где он должен был приземлиться. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

«В настоящее время мы не располагаем информацией о том, откуда летел самолет и сколько человек находилось на борт. Пожарные не смогли найти выживших на месте аварии» , - сказали в департамент шерифа.

В результате аварии был поврежден жилой дом и линия электропередач, оставит 350 домовладений без света.