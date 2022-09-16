В Изюме обнаружили массовое захоронение более 440 тел - полиция

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение более 440 тел. Россияне сами публиковали видео с этого захоронения, поэтому украинские силы его искали.
Об этом сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко.
Об этом сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко.
По его словам, тела покоились отдельно. Все они будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
В то же время Котенко рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы понимали, что его нужно будет найти после деоккупации.
Вместе с тем, Котенко сообщает, что на кладбище нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений.
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