В Изюме обнаружили массовое захоронение более 440 тел - полиция

10:12 16 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко. В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение более 440 тел. Россияне сами публиковали видео с этого захоронения, поэтому украинские силы его искали.Об этом сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко.

"Могу сказать, что здесь расположено одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", - отметил Болвинов.

По его словам, тела покоились отдельно. Все они будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

“Мы знаем, что некоторые были убиты (расстреляны), некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Кое-кто погиб от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий", – пояснил он.

В то же время Котенко рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы понимали, что его нужно будет найти после деоккупации.

“И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они будут нам подсказывать, где они взяли это тело для погребения. Мы сейчас работаем с этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они обстреливали город из артиллерии, – сказал он.

Вместе с тем, Котенко сообщает, что на кладбище нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений.