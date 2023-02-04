В Изюме Харьковской области сразу семеро подростков подорвались на мине

В Изюме Харьковской области подростки подорвалась на мине, оставленной россиянами. Дети получили незначительные осколочные ранения разных частей тела. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он уточнил, что пострадавшим от 14 до 17 лет.
При этом, Синегубов отметил, что пятерых подростков все же пришлось госпитализировать в больницу.
Он напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.
Напомним, на Херсонщине гражданский подорвался на мине.
Ранее сообщалось, что на Киевщине у границы с Беларусью взорвалась мина, есть раненый.
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