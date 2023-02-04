В Изюме Харьковской области сразу семеро подростков подорвались на мине

08:09 04 февраля Киев, Украина

В Изюме Харьковской области подростки подорвалась на мине, оставленной россиянами. Дети получили незначительные осколочные ранения разных частей тела. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он уточнил, что пострадавшим от 14 до 17 лет.

"Сегодня около 20.00 в Изюме семеро подростков (трое парней и четверо девушек) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала", - написал он.

При этом, Синегубов отметил, что пятерых подростков все же пришлось госпитализировать в больницу.

"Их состояние удовлетворительное. Сейчас для их жизни угрозы нет", - добавил Синегубов.

Он напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.

"В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистам ГСЧС или полиции", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, на Херсонщине гражданский подорвался на мине.

Ранее сообщалось, что на Киевщине у границы с Беларусью взорвалась мина, есть раненый.