В Израиле осудили инцидент с ханукией. В МИД отреагировали на заявление

Израиль осуждает поступок вандала на Контрактовой площади в Киеве и призывает украинские власти привлечь к ответственности мужчину, перевернувшего ханукию.
На этот призыв отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ответ на это израильский дипломат поблагодарил коллегу.
Напомним, на Контрактовой площади в Киеве 10 декабря мужчина перевернул один из религиозных символов еврейской общины - ханукию.
Вандалом оказался 36-летний местный житель Андрей Рачок, который обнародовал видео своего поступка на странице в Facebook. В нем он рассказал, что показывает пример "каким образом нужно вести себя с иностранцами, которые занимаются узурпацией власти, оккупацией территорий, геноцидом", повалил ханукию, а затем заявил "Украинцы - мы сила, жидам могила".
Правоохранители установили личность правонарушителя. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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