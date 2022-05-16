В Израиле осудили инцидент с ханукией. В МИД отреагировали на заявление

10:41 14 декабря Киев, Украина

Израиль осуждает поступок вандала на Контрактовой площади в Киеве и призывает украинские власти привлечь к ответственности мужчину, перевернувшего ханукию.

"Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Я призываю чиновников Украины присоединиться к моему осуждения и быстро привлечь это лицо к ответственности", - написал посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

На этот призыв отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я решительно осуждаю дерзкое нападение на еврейскую ханукию в четверг в Киеве. Приветствую быструю реакцию правоохранителей, установили личность нападавшего. Дело уже передано в суд, и я убежден, что справедливость будет достигнута. В Украине нет места антисемитизму", - подчеркнул Кулеба.

В ответ на это израильский дипломат поблагодарил коллегу.

Напомним, на Контрактовой площади в Киеве 10 декабря мужчина перевернул один из религиозных символов еврейской общины - ханукию.

Вандалом оказался 36-летний местный житель Андрей Рачок, который обнародовал видео своего поступка на странице в Facebook. В нем он рассказал, что показывает пример "каким образом нужно вести себя с иностранцами, которые занимаются узурпацией власти, оккупацией территорий, геноцидом", повалил ханукию, а затем заявил "Украинцы - мы сила, жидам могила".



Правоохранители установили личность правонарушителя. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).