В Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег

20:33 12 Апрель Киев, Украина

Житель села Поточище Ивано-Франковской области облил себя бензином и поджег, таким образом мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу с ожогами, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.



Происшествие случилось в воскресенье, 11 апреля, на территории домохозяйства, где мужчина проживает.



Его госпитализировали в районное лечебное учреждение. У пострадавшего диагностировали термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени.