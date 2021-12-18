В Ивано-Франковской области киберполицейские попались на взятке

Два сотрудника отдела противодействия киберпреступности Нацполиции требовали "вознаграждение" за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, старший лейтенант и капитан полиции требовали 150 тысяч гривен от потерпевших в уголовном производстве по факту мошенничества. Неправомерная выгода предназначалась за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств в сумме 900 тысяч гривен, которые мошенники перевели с их счетов.
Полицейских задержали после получения денежных средств. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.
Также проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.
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