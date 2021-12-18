В Ивано-Франковской области киберполицейские попались на взятке

18:52 09 Апрель Киев, Украина

Два сотрудника отдела противодействия киберпреступности Нацполиции требовали "вознаграждение" за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора



По данным следствия, старший лейтенант и капитан полиции требовали 150 тысяч гривен от потерпевших в уголовном производстве по факту мошенничества. Неправомерная выгода предназначалась за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств в сумме 900 тысяч гривен, которые мошенники перевели с их счетов.

Полицейских задержали после получения денежных средств. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Также проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.