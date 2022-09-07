В Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов

14:29 18 февраля Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании более десяти объектов в Ивано-Франковске

Об этом сообщает полиция области в четверг, 18 февраля.

"В полицию Ивано-Франковская сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек. На месте работают полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками ... эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию ", - сказано в сообщении.

Продолжается проверка сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.