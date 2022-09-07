В Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов
14:29 18 февраля Киев, Украина
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании более десяти объектов в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает полиция области в четверг, 18 февраля.
"В полицию Ивано-Франковская сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек. На месте работают полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками ... эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию ", - сказано в сообщении.
Продолжается проверка сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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