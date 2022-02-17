В Ивано-Франковске выясняют причину падения подростка из окна

07:16 24 Май Киев, Украина

Ивано-Франковске при падении с 10-метровой высоты, девочка-подросток получила серьезные травмы. Девочка госпитализирована, обстоятельства падения выясняются.

Об этом сообщила Нацполиция.



Указано, что в воскресенье, около 21:00 в полицию поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки на улице Галицкая. Несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами.



"После проверки будет дана правовая квалификация события. На месте правоохранители проводят все необходимые следственные действия и выясняют детали этого инцидента", – говорится в сообщени