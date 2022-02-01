В Ивано-Франковске ликвидирован масштабный пожар на складах



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"12 мая в 13:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Полевой в городе Ивано-Франковск. Уже через 6 минут после получения сообщения к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Однако, из-за несвоевременного сообщения и существенные нарушения правил пожарной безопасности на объекте, здание уже было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляла около 1500 м.кв. Тушение осложнялось высоким пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении.