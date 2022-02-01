В Ивано-Франковске ликвидирован масштабный пожар на складах
17:55 12 Май Киев, Украина
В Ивано-Франковске возник масштабный пожар. Площадь возгорания составляла около 1500 м.кв. Силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пожар был ликвидирован.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
"12 мая в 13:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Полевой в городе Ивано-Франковск. Уже через 6 минут после получения сообщения к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Однако, из-за несвоевременного сообщения и существенные нарушения правил пожарной безопасности на объекте, здание уже было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляла около 1500 м.кв. Тушение осложнялось высоким пожарной нагрузкой", - говорится в сообщении.
Благодаря профессионализму пожарных удалось предотвратить перекидывание огня и спасти 5 соседних складских зданий.
К тушению пожара было привлечено 43 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.
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